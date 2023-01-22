Андрей Червиченко назвал Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.
«У меня критерий один: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с Диком Адвокатом. Получается, что он. Пока никто не превзошёл данный результат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В сезоне-2007/2008 сине-бело-голубые под руководством Адвоката выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0, а позже завоевали и Суперкубок УЕФА, переиграв «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Кроме того, в 2007 году Адвокат с «Зенитом» выиграл чемпионат России, а в 2008-м — Суперкубок страны.
Комментарии
- 22 января 2023
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:55
-
18:53
-
18:48
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:20
Партнерский контент