Андрей Червиченко назвал Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.



«У меня критерий один: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с Диком Адвокатом. Получается, что он. Пока никто не превзошёл данный результат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2007/2008 сине-бело-голубые под руководством Адвоката выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0, а позже завоевали и Суперкубок УЕФА, переиграв «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Кроме того, в 2007 году Адвокат с «Зенитом» выиграл чемпионат России, а в 2008-м — Суперкубок страны.