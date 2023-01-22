Червиченко: не верю, что Миранчук раскроется в Серии А. Скоро итальянская песня закончится
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии.
«Не верю, что Миранчук раскроется в Серии А. Люди раскрываются через полгода или через год. Сколько уже Миранчук в Италии? Третий год? Видимо, физиология превалирует — люди же не молодеют. Конечно, может, с Миранчуком другая ситуация. Но думаю, что с годами будет только хуже. Скоро итальянская песня закончится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Алексей Миранчук забил гол в ворота «Фиорентины» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Мяч стал единственным в игре. «Торино» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
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