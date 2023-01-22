«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Он точно пробил из-за штрафной в нижний угол ворот Аарона Рамсдейла.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1. В составе «красных дьяволов» дубль оформил Маркус Рашфорд и отличился Антони. У соперника единственный мяч забил Букайо Сака.



«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.