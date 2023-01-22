Нобоа рассказал, что обсуждал возможность работы в «Сочи» после завершения карьеры

Эквадорский нападающий «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что может продолжить работу в российском клубе после завершения карьеры футболиста. Ранее игрок продлил контракт с «Сочи».



«При подписании нового контракта мы обсуждали моё будущее в структуре клуба. Борис Ротенберг действительно хочет, чтобы я остался, делал хорошие предложения. Но пока у меня контракт на 2,5 года, планирую играть дальше. А там посмотрим», – приводит слова Нобоа «РИА Новости Спорт».



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 15 матчей за «Сочи», в которых забил 10 голов и отметился одной результативной передачей. На счету нападающего также одна игра в Фонбет Кубке России. Эквадорцу 37 лет, он выступает в «Сочи» с 2019 года. Ранее футболист играл в РПЛ в таких командах, как казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит».

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