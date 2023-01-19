«Сочи» объявил о продлении контракта с Кристианом Нобоа
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Футбольный клуб «Сочи» в своём официальном телеграм-канале объявил о продлении контракта с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа.
О подписании нового соглашения с 37-летним полузащитником «Сочи» объявил, опубликовав соответствующий видеоролик. «Мы сделали всё по красоте» гласит сообщение клуба. Контракт с Нобоа заключён по схеме «1+1». Предыдущее соглашение эквадорца истекало в конце текущего сезона.
Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Эквадорский футболист является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-лиги в текущем сезоне, поразив ворота соперников «южан» 10 раз в 15 сыгранных матчах. К ним Нобоа добавил одну голевую передачу. Кроме «Сочи» Нобоа выступал также за «Зенит», «Рубин», «Динамо» и «Ростов».
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