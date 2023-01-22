Первый тренер Миранчука: желаю Алексею свершений, о которых мечтает. Он хотел в Ла Лигу
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, что желает своему бывшему подопечному осуществить свою футбольную мечту и попробовать силы в чемпионате Испании.
«Желаю Алексею свершений, о которых мечтает. А мечтает он о более высоком уровне. Изначально хотел играть в Испании — в Ла Лиге. Но в итоге попал в Италию. Но в Серии А пока всё хорошо складывается», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды, права на игрока принадлежат «Аталанте». В недавнем матче Серии А с «Фиорентиной» россиянин забил победный гол своей команды: он получил мяч на линии штрафной и неотразимо пробил в дальний угол ворот.
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