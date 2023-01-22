Каряка: Миранчук постоянно пользуется дальними ударами — поставлены на поток. Молодец!
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка похвалил хавбека «Торино» Алексея Миранчука, который в матче с «Фиорентиной» забил победный гол. Россиянин получил мяч на линии штрафной и пробил в дальний верхний угол ворот, голкипер «фиалок» не сумел выручить команду. Этот мяч остался единственным в игре.
«Миранчук постоянно пользуется дальними ударами — поставлены на поток. Сейчас у него появилось больше игрового времени на поле: видно, что всё это добавляет уверенности. Как и видим, что достаточно неплохо действует на поле. Молодец!» — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В 13 матчах текущего сезона россиянин забил за туринцев четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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