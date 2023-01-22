Бекхэм смотрит матч «Арсенал» — «МЮ» с сыном, который надел шарф «канониров»

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). На момент написания новости идёт второй тайм, счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм смотрит матч на трибуне вместе со своим сыном, который наблюдает за игрой в шарфе «Арсенала».

В первом тайме, на 17-й минуте, счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперёд, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной. Через шесть минут аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес сравнял счёт.