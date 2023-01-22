«Барселона» — «Хетафе»: Педри открыл счёт на 35-й минуте

Сегодня, 22 января, проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играет с «Хетафе». Встреча идёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гол Педри
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
На 35-й минуте каталонцы провели опасную атаку. Рафинья отдал передачу на Педри, который мастерски разобрался с оппонентами в штрафной и точно пробил по воротам «Хетафе» — 1:0.
«Барселона» является лидером испанского чемпионата — у подопечных Хави 41 очко по итогам 16 встреч, а в последних пяти играх у них четыре победы и одна ничья. «Хетафе» находится на 17-м месте около зоны вылета. В последних пяти встречах они трижды потерпели поражение, один раз победили и единожды сыграли вничью.
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