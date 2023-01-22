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Команда Оздоева не удержала победу в матче с «Аланьяспором», россиянин провёл весь матч

Команда Оздоева не удержала победу в матче с «Аланьяспором», россиянин провёл весь матч
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«Аланьяспор» сыграл вничью с клубом «Фатих Карагюмрюк» в матче 20-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила на стадионе «Кырбыйык Холдинг» в Аланье и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева сумели открыть счёт уже в дебюте встречи: на шестой минуте гол забил Умут Гюнеш. Во втором тайме гости сумели отыграться и выйти вперёд благодаря дублю бывшего форварда «Милана» и «Ливерпуля» Фабио Борини, однако не сумели удержать победу. На 83-й минуте счёт сравнял Иван Кавалейру, ему ассистировал Уилсон Эдуарду.

Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев провёл на поле весь матч.

«Аланьяспор» набрал 25 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице турецкого первенства. «Фатих Карагюмрюк» (22) – строчкой ниже.

Турция - Суперлига. 20-й тур
22 января 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Аланьяспор
Аланья
Окончен
2 : 2
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
1:0 Гюнеш – 6'   1:1 Борини – 59'   1:2 Борини – 79'   2:2 Кавалейру – 83'
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