«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги
Поделиться
«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Финальный свисток главного арбитра Харма Осмерса зафиксировал победу команды из Леверкузена со счётом 3:2.
Первый мяч гостей на 21-й минуте забил Митчелл Баккер. Ещё до перерыва преимущество «Байера» укрепил Амин Адли, которому ассистировал Адам Гложек. На 67-й минуте Надим Амири довёл счёт до крупного, а Адли к голу в этой встрече добавил результативную передачу. «Боруссия» сумела отыграть два мяча благодаря дублю Ларса Штиндля. Итог – 3:2 – гости оказались сильнее.
«Байер» благодаря победе набрал 21 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице, сократив отставание от «Боруссии», которая расположилась строчкой выше, до одного очка.
Комментарии
- 22 января 2023
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:41
-
20:40
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03
Партнерский контент