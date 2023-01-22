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«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги

«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги
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«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Финальный свисток главного арбитра Харма Осмерса зафиксировал победу команды из Леверкузена со счётом 3:2.

Первый мяч гостей на 21-й минуте забил Митчелл Баккер. Ещё до перерыва преимущество «Байера» укрепил Амин Адли, которому ассистировал Адам Гложек. На 67-й минуте Надим Амири довёл счёт до крупного, а Адли к голу в этой встрече добавил результативную передачу. «Боруссия» сумела отыграть два мяча благодаря дублю Ларса Штиндля. Итог – 3:2 – гости оказались сильнее.

«Байер» благодаря победе набрал 21 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице, сократив отставание от «Боруссии», которая расположилась строчкой выше, до одного очка.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
22 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Баккер – 21'   0:2 Адли – 43'   0:3 Амири – 67'   1:3 Штиндль – 82'   2:3 Штиндль – 90+3'
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