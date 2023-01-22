Виктор Гусев ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером в истории российского футбола

Известный российский комментатор Виктор Гусев поделился мнением, какого тренера он считает лучшим в истории российского футбола.
«Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы «Спартака» в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов. Единственное доказательство класса тренера. Да, он может быть примитивный, потому что у каждого тренера в клубах были разные футболисты. Но единственный правильный критерий — победы и титулы. Тренеры тоже так говорят», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Олег Романцев возглавлял красно-белых в период с 1991 по 1995 год и с 1997-го по 2003-й. За это время московский клуб восемь раз становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка страны.
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