Андрей Канчельскис: пусть уж лучше «Арсенал» возьмёт АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «красных дьяволов» от «Арсенала» со счётом 2:3, а также высказался о шансах на победу «канониров» в этом сезоне Премьер-лиги.
«Давайте ещё подождём. «Арсенал» всегда проваливался в концовке сезона. Сегодня была решающая игра? Везде так говорят — все кому не лень. Все игры — решающие. Ещё всё впереди. Посмотрим, как будет дальше двигаться «Арсенал». Но надо признать, что сейчас неплохо выглядят. Пусть уж лучше «Арсенал» возьмёт АПЛ, чем «Манчестер Сити», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По итогам матча возглавляющий турнирную таблицу «Арсенал» (50) сохранил свою разницу с «Манчестер Сити» (45), а также имеет матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» (39) занимает четвёртое место.
- 22 января 2023
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