«Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Роналду. Португалец провёл на поле всю игру

Завершился матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Иттифак». Минимальную победу одержали хозяева.
Единственный гол в игре на 31-й минуте забил бразильский хавбек Андерсон Талиска после результативной передачи Абдулмаджида Аль-Сулайхима.
Впервые в официальной игре на поле вышел новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который переехал в Саудовскую Аравию в конце минувшего года. Форвард вывел свою команду на игру с капитанской повязкой и провёл весь матч.
Напомним, португалец уже принял участие в товарищеской игре, в которой встречались объединённая команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», а также «Пари Сен-Жермен». Победу в результативном матче со счётом 5:4 одержали представители европейского футбола, а Роналду забил дважды: сначала португалец реализовал пенальти, а затем поразил ворота парижан ударом головой.
«Аль-Наср» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.
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