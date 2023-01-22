Тарханов: Тедеско после «Спартака» забрали в Германию, может, Абаскаль уедет в Испанию
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Бывший тренер «Спартака» и ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет востребован в ведущих европейских клубах по окончании сезона.
«Посмотрим. Сейчас нельзя ещё ничего сказать. Думаю, что за рубежом не очень интересуются российским футболом, тем более сейчас. Тедеско поработал в «Спартаке», его забрали в Германию. Может, и Абаскаля заберут в Испанию. Но я не думаю, что им заинтересуются топ-клубы», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
«Спартак» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидеру первенства — «Зениту» — шесть очков.
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