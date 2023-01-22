Зарема Салихова: уверена, что к лету за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что по окончании сезона за приглашением главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля выстроятся европейские клубы.
«Следующая звёздочка среди иностранных тренеров в РПЛ — наш рыжий Абаскаль. Уверена, что к лету за ним выстроится очередь из европейских клубов», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф Фонбет Кубка России, а в чемпионате страны идёт на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Соглашение между сторонами подписано до окончания сезона-2023/2024.
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