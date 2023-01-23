Де Хеа — о Фергюсоне и Венгере: речь об одном из лучших тренеров и парне из «Арсенала»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ответил на вопрос, смогут ли нынешние наставники «красных дьяволов» Эрик тен Хаг и «Арсенала» Микель Артета выйти на тот же уровень соперничества, который в своё время был у экс-тренера «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и «канониров» Арсена Венгера.
«Надеюсь, что так и произойдёт. Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории, сэре Алексе, и парне из «Арсенала». Это разные эпохи, футбол немного изменился, но давайте посмотрим, что случится в будущем. Оба тренера сейчас действительно хороши», — приводит слова голкипера Manchester Evening News.
Вчера, 22 января, «Арсенал» в драматичном матче обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:2: на 90-й минуте победный мяч забил форвард лондонцев Эдди Нкетиа.
Интересные уходы тренеров после чемпионата мира
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