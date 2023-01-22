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Люк Шоу: тяжело пропускать решающий мяч в концовке, но «Арсенал» по праву лидирует в АПЛ

Люк Шоу: тяжело пропускать решающий мяч в концовке, но «Арсенал» по праву лидирует в АПЛ
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Арсеналом». Манкунианцы пропустили решающий мяч на 90-й минуте встречи, его автором стал Эдди Нкетиа, который оформил дубль в прошедшей игре.

«Мы были слишком пассивны во втором тайме и позволили им контролировать ситуацию в конце матча. Очень тяжело уступать, пропуская на последних минутах. Они были лучше – вот что происходит, когда теряешь концентрацию – твою команду наказывают.

До конца сезона ещё предстоит долгий путь, но сейчас «Арсенал» полностью заслуживает того, чтобы быть лидером чемпионата», — приводит слова Шоу BBC.

«Арсенал» набрал 50 очков и оторвался от «Манчестер Сити» на пять баллов, при этом «канониры» сыграли на матч меньше. «Юнайтед» (39) – на четвёртом месте.

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