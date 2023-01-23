«Это мой лучший гол». Сака — о забитом мяче в ворота «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака назвал свой гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги лучшим в карьере. «Канониры» одержали победу со счётом 3:2.

«Это мой лучший гол. Не думаю, что какой-либо другой может поспорить с ним, а также по его значимости.

Невероятная атмосфера на стадионе, это доставляет удовольствие. Каждую игру, на которую я приезжаю сюда, всегда жду с нетерпением. Всегда играю с улыбкой, потому что знаю, что, даже если мы допустим ошибку, даже если мы будем проигрывать, болельщики будут гнать нас вперёд, как они сделали это снова, и в концовке создадут что-то особенное. Я счастлив играть здесь.



Я играю с большой уверенностью, играю с улыбкой, со свободой, и все вокруг меня играют так хорошо. Мне приятно играть в этой команде. Наслаждаюсь каждым матчем», — приводит слова Саки официальный сайт «Арсенала».

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