Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, забив шесть мячей

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, забив шесть мячей
Комментарии

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине завершилась со счётом 3:3.

Гости сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи: на четвёртой минуте Жереми Бога отдал пас на Адемолу Лукмана, который поразил ворота туринцев. На 25-й минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти, сравняв счёт, а спустя девять минут Аркадиуш Милик вывел туринцев вперёд. В начале второго тайма Йоаким Мехле вновь установил равенство на табло, чуть позже Лукман оформил дубль и вывел команду из Бергамо вперёд. Окончательный результат установил защитник «Ювентуса» Данило – 3:3.

Туринцы, которые по решению суда были лишены 15 очков за участие в финансовых махинациях, теперь имеют в активе 23 балла и занимают девятую позицию в турнирной таблице. «Аталанта» (35) – пятая.

Италия - Серия А. 19-й тур
22 января 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Лукман – 4'   1:1 Ди Мария – 25'   2:1 Милик – 34'   2:2 Мехле – 46'   2:3 Лукман – 53'   3:3 Данило – 65'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023