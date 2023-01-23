«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, забив шесть мячей

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине завершилась со счётом 3:3.
Гости сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи: на четвёртой минуте Жереми Бога отдал пас на Адемолу Лукмана, который поразил ворота туринцев. На 25-й минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти, сравняв счёт, а спустя девять минут Аркадиуш Милик вывел туринцев вперёд. В начале второго тайма Йоаким Мехле вновь установил равенство на табло, чуть позже Лукман оформил дубль и вывел команду из Бергамо вперёд. Окончательный результат установил защитник «Ювентуса» Данило – 3:3.
Туринцы, которые по решению суда были лишены 15 очков за участие в финансовых махинациях, теперь имеют в активе 23 балла и занимают девятую позицию в турнирной таблице. «Аталанта» (35) – пятая.
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