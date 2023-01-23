Фанаты «Ювентуса» угрожали смертью главе Итальянской федерации футбола после его санкций

Фанаты «Ювентуса» угрожали главе Итальянской федерации футбола после снятия 15 очков.
Болельщики стали угрожать в социальных сетях смертью Габриэле Гравине и его супруге Франсиске Ибарре, а также следователю FIGC Джузеппе Чине, сообщает ANSA.
Что касается Ибарры, от её имени также распространили фотографию. На ней логотип «Ювентуса» изменён так, что вместо буквы J видны цифры «-15».
Компетентные органы уже занимаются этим вопросом.
Туринский клуб обвиняется в фиктивном приросте капитала: в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.
«Ювентус», который по решению суда был лишён 15 очков за участие в финансовых махинациях, теперь имеет в активе 23 балла и занимает девятую позицию в турнирной таблице.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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