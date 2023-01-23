Анчелотти: это правда, что на Винисиуса давят все, иногда и судьи

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем клуба Винисиусе после матча 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».
«Я сказал Винисиусу говорить со мной, и он играл в свой футбол. Винисиус отличный игрок и очень чувствительный человек. Это правда, что на Винисиуса давят все: соперники, болельщики соперников, иногда судья. Винисиус будет совершенствоваться в этом аспекте, чтобы не жаловаться. Но все давят на него, и я считаю это бессмысленным. Винисиус любит играть в футбол. Иногда он теряет концентрацию, но он очень молод. Я его очень люблю и мы хотим, чтобы его уважали», — приводит слова Анчелотти Bernabéu Digital.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 17 матчах, вкоторых записал в свой актив 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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