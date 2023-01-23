Стрепетов: Кузяев отлично вписался в бразильскую игру «Зенита», а Караваеву надо прибавить

Бывший игрок и тренер «Зенита», известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился мнением об истекающих в конце сезона контрактах Далера Кузяева, Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана.

«По Далеру вообще вопросов нет, он стал лидером команды, вписался в бразильскую игру, иногда кажется, словно и сам родился в Бразилии. При этом, он является российским лидером «Зенита», сборной страны. Самое главное — он современный игрок, универсальный, может закрыть ряд позиций, начиная с обороны и заканчивая атакой. Может быть, он, конечно, захочет попробовать свои силы где-то в зарубежном клубе, поиграть в Европе, ведь наверняка такая мечта есть у каждого футболиста, то это уже он сам будет решать.

У Караваева большая конкуренция на правом фланге, и ему надо прибавлять в игре — пока он остановился на определённом уровне. Я жду от него более европейской игры, более качественной в оборонительном плане. Вопросы по обороне у «Зенита», как известно, есть, но сейчас Вячеслав на своей позиции — номер один в команде.

Мантуан? Я бы с Мантуаном всё же продлил контракт. Это молодой футболист, который хочет играть, который выходит с желанием, сколько бы времени ему ни предоставляли. Думаю, в «Зените» он будет развиваться — это быстрый, скоростной футболист, с высокой нацеленностью на ворота. Это хорошая черта. Конечно, и сам Густаво, и его агент будут серьёзно думать о будущем, но этот игрок заслуживает права быть в команде», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.