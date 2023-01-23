Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливье Жиру рассказал о своём будущем в сборной Франции

Оливье Жиру рассказал о своём будущем в сборной Франции
Комментарии

Нападающий сборной Франции и итальянского «Милана» Оливье Жиру рассказал, планирует ли продолжать выступления за национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре. В сентябре 2023 года форварду исполнится 37 лет.

«Сейчас я настроен продолжать карьеру в сборной Франции. Конечно, уход Уго (Льориса. — Прим. «Чемпионата») заставил меня задуматься, учитывая, что мы столько лет провели вместе. У меня были особые отношения с ним. Страница моей карьеры в сборной уже переворачивается, но я всё ещё думаю.

Планирую ли я присоединиться к национальной команде на сборах в марте? Всё может случиться. До тех пор, пока я не объявил об уходе из сборной, меня можно вызывать. Прежде всего я должен спросить себя, действительно ли я всё ещё хочу носить эту синюю футболку. Для меня это важно. Поэтому я не тороплюсь принять окончательное решение», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.

Первая задача Дешама после продления контракта. В сборной Франции надо менять целую линию! Первая задача Дешама после продления контракта. В сборной Франции надо менять целую линию!

Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023