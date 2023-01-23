Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом». Он хочет добиться успеха со «шпорами»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн настроен продолжать выступления за лондонский клуб и открыт к диалогу о продлении контракта со «шпорами». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, несмотря на то что переговоров о новом соглашении между футболистом и клубом не было с 2021 года, Кейн открыт для диалога с «Тоттенхэмом». Ожидается, что обсуждение нового контракта начнётся после завершения текущего зимнего трансферного окна в конце января. 29-летний капитан сборной Англии, контракт которого истекает летом 2024 года, может продлить договор со «шпорами» до истечения действующего соглашения. Приоритетом для Кейна является успех с «Тоттенхэмом».
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии».
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти
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