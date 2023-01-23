«Челси» намерен предложить «Барселоне» обмен футболистами

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Франка Кессье и готов предложить в качестве обмена хавбека Хакима Зиеша. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, синим срочно нужен новый полузащитник после травм Дениса Закарии и Н'Голо Канте. Клуб не уверен в подписании Энцо Фернандеса из «Бенфики» или Мойсеса Кайседо из «Брайтона», поэтому может сконцентрироваться на трансфере Кессье, предложив взамен Хакима Зиеша, с которым «Челси» был готов расстаться ранее.

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 19 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 782 минуты, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Видеообзор. «Барселона» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

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