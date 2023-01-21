Кессье не намерен уходить из «Барселоны» до лета

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье не хочет уходить из клуба до конца сезона. Об этом сообщает Sport.es.

«Барселона» планирует найти замену Мемфису Депаю, который ушёл в «Атлетико». Одним из вариантов является Хаким Зиеш из «Челси», на которого сине-гранатовые хотят обменять Франка Кессье. Сообщается, что этот вариант мог бы заинтересовать Кессье. Если же «Барселона» попытается обменять игрока на Марсело Брозовича из «Интера», Кессье не захочет принимать предложение. Игрок не намерен покидать «Барселону» до конца сезона, если клуб не будет принуждать его уйти.

26-летний Кессье стал игроком «Барселоны» на правах свободного агента летом 2021 года. В 16 матчах за команду ивуарийский футболист провёл на поле 661 минуту, забив один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.