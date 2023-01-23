Кирьяков: если у Сперцяна действительно есть предложения клубов из Европы, нужно уезжать
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал потенциальный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из клубов Европы.
«Если есть предложения у наших молодых и подающих надежды игроков, нужно, конечно, уезжать. Дело не в том, перерос он или нет РПЛ, а есть ли спрос — даже в рифму получилось. Конечно, этим нужно пользоваться.
Понятно, нужно смотреть клуб, перспективы выступления, какая это команда. Вряд ли это топ, но начать можно с клуба средней руки — о себе заявить и двигаться дальше. В любом случае, если это соответствует действительности, это хороший момент, нужно принимать предложение и уезжать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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