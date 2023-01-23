Игрок «Ювентуса» Фаджоли: руководство сказало нам, что сделает всё, чтобы вернуть 15 очков

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал о поддержке со стороны главного тренера Массимилиано Аллегри, а также прокомментировал снятие с команды 15 очков в итальянской Серии А.

«Мне было очень приятно, когда он говорил обо мне в 2018 году. Теперь он протягивает мне большую руку и помогает мне быть сдержанным и продолжать идти по своему пути. Я выбрал футболку с номером 44, потому что номер 21-й уже был занят, и поэтому я выбрал тот, с которого когда-то начинал. В будущем я хотел бы носить 10-й номер.

Снятие 15 очков? В руководстве нам сказали быть уверенными, что они сделают всё возможное, чтобы вернуть эти 15 очков. Теперь они хотят, чтобы мы приложили решимость и страсть к футболке и проявили её на поле», — приводит слова Фаджоли Pazzi Di Fanta.

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