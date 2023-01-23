У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. Подкаст ХиТ#131
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Тайм-коды:
00:09 – Привет, Боули!
00:44 – «Арсенал» и «МЮ» – просто вау
17:02 – «Ливерпуль» без лидеров и дебют Мудрика в «Челси»
36:46 – «Реал» – проблемный, но стиль выдерживает
46:50 – Что делать с Зоммером, когда вернётся Нойер?
57:14 – «Ювентус», -15 и жалкие попытки найти логику
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