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У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. Подкаст ХиТ#131

У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. Подкаст ХиТ#131
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Тайм-коды:

00:09 – Привет, Боули!
00:44 – «Арсенал» и «МЮ» – просто вау
17:02 – «Ливерпуль» без лидеров и дебют Мудрика в «Челси»
36:46 – «Реал» – проблемный, но стиль выдерживает
46:50 – Что делать с Зоммером, когда вернётся Нойер?
57:14 – «Ювентус», -15 и жалкие попытки найти логику

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Гриша разбирает бессмысленность дорогих трансферов в АПЛ

YouTube-канал Гриши

Кирилл делится первыми впечатлениями о Гакпо

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

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в плеере Castboх
в плеере Podster

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