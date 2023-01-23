У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. Подкаст ХиТ#131

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Тайм-коды:



00:09 – Привет, Боули!

00:44 – «Арсенал» и «МЮ» – просто вау

17:02 – «Ливерпуль» без лидеров и дебют Мудрика в «Челси»

36:46 – «Реал» – проблемный, но стиль выдерживает

46:50 – Что делать с Зоммером, когда вернётся Нойер?

57:14 – «Ювентус», -15 и жалкие попытки найти логику



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Гриша разбирает бессмысленность дорогих трансферов в АПЛ

YouTube-канал Гриши

Кирилл делится первыми впечатлениями о Гакпо

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