«Милан» предложил € 25 млн за полузащитника «Ромы» Дзаньоло

«Милан» сделал предложение «Роме» о переходе полузащитника Николо Дзаньоло. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, «россонери» хотят взять футболиста в аренду с опцией выкупа в размере € 22–25 млн.

Римский клуб, в свою очередь, рассчитывает получить за своего игрока не менее € 35–40 млн. Также на Дзаньоло претендует «Тоттенхэм», который предлагает аренду с возможностью выкупа. Оба клуба участвуют в гонке за игрока, так как окончательное решение ещё не принято.

В текущем сезоне Дзаньоло провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. 23-летний итальянец не был заявлен на два последних матча «Ромы» в рамках Серии А.

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