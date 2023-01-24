Пента-трик и голевая передача Мбаппе вывели «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором клуб шестого по значимости дивизиона страны – «Пеи де Кассель» — принимал «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Касселе. Стартовый свисток главного арбитра Вилли Делажо зафиксировал победу гостей со счётом 7:0.
Главным героем матча стал форвард парижан Килиан Мбаппе. Он сделал пента-трик, забив на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й и 79-й минутах, а также отдал результативную передачу на Неймара. Ещё один мяч «ПСЖ» забил Карлос Солер.
Чемпионы Франции вышли в 1/8 финала Кубка Франции, где сыграют с «Марселем», который ранее победил «Ренн» со счётом 1:0.
Действующим обладателем трофея является «Нант», который в финале прошлого розыгрыша с минимальным счётом переиграл «Ниццу».
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