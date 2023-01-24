Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Кейна принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Фулхэмом» в АПЛ

Гол Кейна принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Фулхэмом» в АПЛ
Комментарии

Завершился матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче забил Гарри Кейн с передачи Сон Хын Мина.

Таким образом, «Тоттенхэм» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Фулхэм», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 36 очков. «Фулхэм» остался на седьмом месте, набрав 31 очко.

В следующем туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити», а «Фулхэм» проведёт матч с «Челси». Матчи пройдут 5 и 3 февраля соответственно.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
23 января 2023, понедельник. 23:15 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 45+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023