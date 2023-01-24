Мбаппе впервые в своей карьере оформил пента-трик в матче

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в матче 1/16 финала Кубка Франции с клубом шестого по значимости дивизиона страны «Пеи де Кассель» оформил пента-трик. Это первый случай у француза с забитыми пятью мячами в одном матче, максимум Мбаппе оформлял покер.



В первом тайме Мбаппе оформил хет-трик, причём сделал это лишь за 11 минут: он поразил ворота соперника на 29-й, 34-й и 40-й минутах, а на 33-й отдал результативную передачу на Неймара. Во второй половине игры он забил ещё дважды — на 56-й и 79-й минутах.



Чемпионы Франции вышли в 1/8 финала Кубка Франции, где сыграют с «Марселем», который ранее победил «Ренн» со счётом 1:0.



Действующим обладателем трофея является «Нант», который в финале прошлого розыгрыша с минимальным счётом переиграл «Ниццу».

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