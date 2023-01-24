Орлов – о Галицком и Федуне: как можно об этих людях говорить серьёзно

Комментатор Геннадий Орлов высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком и экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.
«Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол. Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер? Ну и что — вырос тренер? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра.
Такое впечатление, у нас их методом «тыка» выбирают: а давайте попробуем этого, а давайте — того… Был в «Спартаке» Федун, который сказал, что тренер — только десять процентов успеха команды. И в клубе за 18 сезонов поменялось примерно столько же тренеров. Ну куда это годится! Как можно об этих людях говорить серьёзно? Какое они имеют отношение к футболу? Задача руководителей — создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Все тренеры, которой брал Галицкий, смотрели ему в рот, потому что у них была большая зарплата. Я помню фразу владельца «Краснодара»: «Это я нашел место для Петрова в составе». Зачем ему искать место для Петрова? Есть же тренер. Ну, что же ты ставишь себя выше? Если у тебя много денег, это не значит, что ты разбираешься в футболе», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на втором месте, записав в свой актив 36 очков.
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