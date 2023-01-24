В Саудовской Аравии высказались о возможном приглашении Месси в местный чемпионат

Директор Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в один из местных клубов.

«На данный момент мы ничего не знаем о возможном переходе Лионеля Месси. Хотя я не скрываю, что, как Саудовская федерация, мы хотели бы, чтобы когда-нибудь аргентинец выступал в нашем чемпионате. Идея федерации всегда состоит в том, чтобы улучшать наш футбол, и, конечно, мы хотели бы снова видеть Криштиану и Месси в одной лиге, но правда в том, что сейчас мы ничего не знаем», – приводит слова Алкассима Marca.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

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