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Популярный стример: Месси, возможно, худший футболист в мире

Популярный стример: Месси, возможно, худший футболист в мире
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Известный стример Даррен IShowSpeed Уоткинс-младший высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси, возможно, худший футболист в мире. Вы хотите, чтобы я был до конца честен? Месси умеет только вести мяч. Единственное, что он может делать — это дриблинг. Я отдам это в его пользу. Мне не нравится Месси, но единственное, что он может делать, — это дриблинг», — приводит слова стримера MSN.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В декабре Месси стал победителем чемпионата мира по футболу 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 10 результативных передач. Также на его счету 4 гола в 5 матчах Лиги чемпионов.

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