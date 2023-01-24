Популярный стример: Месси, возможно, худший футболист в мире
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Известный стример Даррен IShowSpeed Уоткинс-младший высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Месси, возможно, худший футболист в мире. Вы хотите, чтобы я был до конца честен? Месси умеет только вести мяч. Единственное, что он может делать — это дриблинг. Я отдам это в его пользу. Мне не нравится Месси, но единственное, что он может делать, — это дриблинг», — приводит слова стримера MSN.
Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В декабре Месси стал победителем чемпионата мира по футболу 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 10 результативных передач. Также на его счету 4 гола в 5 матчах Лиги чемпионов.
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