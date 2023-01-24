Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Корая Гюнтера: переход в РПЛ? Возможно, «Спартак»

Агент Корая Гюнтера: переход в РПЛ? Возможно, «Спартак»
Комментарии

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, оценил вероятность перехода своего клиента в один из российских клубов. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

«Возможно, «Спартак», — приводит слова Акана «РБ Спорт».

В текущем сезоне итальянской Серии А Корай Гюнтер провёл за «Верону» 14 матчей, в которых забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4,5 млн.

Немецкий футболист турецкого происхождения в течение карьеры также защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Галатасарая» и «Дженоа».

«Спартак» в 17 турах текущего сезона РПЛ набрал 36 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.

Новость по теме
CМИ: «Левски» заплатит «Спартаку» и «Уралу» по 767 тысяч рублей за сорванные матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023