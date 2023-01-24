Агент Корая Гюнтера: переход в РПЛ? Возможно, «Спартак»
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Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, оценил вероятность перехода своего клиента в один из российских клубов. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».
«Возможно, «Спартак», — приводит слова Акана «РБ Спорт».
В текущем сезоне итальянской Серии А Корай Гюнтер провёл за «Верону» 14 матчей, в которых забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4,5 млн.
Немецкий футболист турецкого происхождения в течение карьеры также защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Галатасарая» и «Дженоа».
«Спартак» в 17 турах текущего сезона РПЛ набрал 36 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.
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