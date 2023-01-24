CМИ: «Левски» заплатит «Спартаку» и «Уралу» по 767 тысяч рублей за сорванные матчи

Болгарский «Левски» в лице тренера Станимира Стойлова и исполнительного директора Ивайло Ивкова заплатят московскому «Спартаку» и «Уралу» по 767 тысяч за отмену запланированных товарищеских матчей. Об этом сообщает «Тема Спорт».

По сведениям источника, каждый российский клуб получит по 20 тысяч местной валюты, называемой болгарский лев (один лев на 24 января 2023 года — 38,37 рублей. — Прим «Чемпионата»). Всего клуб должен будет выплатить 40 тысяч, однако половину от этой суммы заплатил «Краснодар», который по своей инициативе отменил матч с «Левски».

Напомним, матч «Спартака» с «Левски» должен был состояться 22 января, вместо этого красно-белые сыграли с клубом АГМК из Узбекистана. «Урал» должен был провести матч с болгарским клубом 31 января.