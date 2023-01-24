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«Факел» обыграл в товарищеском матче сербский клуб «Графичар»

«Факел» обыграл в товарищеском матче сербский клуб «Графичар»
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Сегодня, 24 января, воронежский «Факел» провёл товарищеский матч с сербским клубом «Графичар». Игра проходила в рамках зимнего тренировочного сбора команд и завершилась победой российского коллектива со счётом 2:0.

Первый гол воронежцев забил Роман Акбашев, реализовавший пенальти. Второе взятие ворот организовали вышедшие на замену игроки молодёжки «Факела» — Богдан Кондрамашин ассистировал, Никита Ершов забивал.

Сейчас воронежцы находятся на первом сборе в Турции, который проходит с 12 по 24 января в Белеке. Второй сбор команда проведёт в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий там же — с 12 по 23 февраля.

Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2023, вторник. 12:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 0
Графичар Белград
Белград, Сербия
1:0 Акбашев – 45'   2:0 Ершов – 59'
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