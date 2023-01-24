«Реал» готов предложить за Беллингема € 100 млн и Камавинга
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Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании контракта с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом и хочет предложить за его трансфер хавбека Эдуарду Камавинга и € 100 млн. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям источника, это связано с тем, что испанский клуб не готов платить за Беллингема более € 100 млн. Однако нет информации, как к такой идеи отнесутся «Боруссия» и Камавинга. Также подписать Беллингема хочет «Ливерпуль».
Эдуарду Камавинга стал игроком «Реала» летом 2022 года, перейдя из «Ренна». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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