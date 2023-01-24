Салихова: «Зенит» не может принять, что лучший игрок РПЛ — Промес

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ситуацию с нападающим красно-белых Квинси Промесом, который не тренируется вместе с основной командой на сборах.

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его травили, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы. Вспомните историю с Веллитоном, Эменике… Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.

«Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», — цитирует Салихову Sport24.