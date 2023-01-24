Томаш Тавареш перешёл в московский «Спартак»

Московский «Спартак» объявил в социальных сетях о переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.
Контракт с Таварешом рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. 21-летний игрок может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны. Тавареш является воспитанником «Бенфики». Игрок в прошлом сезоне выступал в аренде за «Базель» под руководством нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Ранее клуб намекнул на переход Томаша, выложив видео с подписью «добавляем новую страну на красно-белую карту», где показаны голы футболистов и их страны на карте. В конце видео белым маркером обводится Португалия.
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».
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