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Дани Алвес нанял адвоката, представлявшего интересы Месси и «Барселоны»

Дани Алвес нанял адвоката, представлявшего интересы Месси и «Барселоны»
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Бразильский защитник Дани Алвес нанял адвоката Кристобаля Мартеля на фоне обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает La Vanguardia.

Кристобаль Мартель считается одним из лучших юристов в Испании. Он представлял интересы аргентинского нападающего Лионеля Месси, семьи экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля, экс-президента «Барселоны» Хосепа Луиса Нуньеса, а также самого клуба по делу о переходе Неймара в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Дани Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Такой срок предусмотрен в соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с футболистом.

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