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Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, раскрыла подробности инцидента

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, раскрыла подробности инцидента
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Девушка, обвинившая бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании, рассказала о подробностях случившегося.

Девушка заявила, что Алвес завёл её в туалет в одном из ночных клубов, где она сразу сказала, что хочет уйти, однако бразилец её не отпустил.

«Я не знала, что находится за этой дверью, думала, что там будет ещё одна VIP-зона. Я сопротивлялась, но он был намного сильнее меня», — приводит слова девушки La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.

В соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от 4 до 12 лет. Дани Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг с футболистом контракт.

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