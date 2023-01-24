Широков: белая карточка — бредовая идея. Европейцы в последнее время много фантазируют

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об идее ввести в футболе белые карточки.
«Бред какой-то. У нас же в России есть приз фейр-плей, который каждый год вручается команде. Зачем бред какой-то? Для какого-то судьи такое хорошо, а для какого-то станет плохим. Кому-то будут показывать белую карточку, а кому-то — красную. Для меня это не очень понятно.
Бредовая идея. Европейцы в последнее время много фантазируют. Аплодисментов с трибун более чем достаточно. Это лучше, чем белая карточка», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Впервые карточку белого цвета протестировали на матче женских команд в чемпионате Португалии. Судья показывает её за положительное поведение или хорошие поступки со стороны футболистов, тренеров и других участников матча.
- 24 января 2023
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