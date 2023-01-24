Андрей Канчельскис: если Глушакова сейчас вернуть в «Спартак», он будет там играть

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».

«Глушаков, конечно же, усилит «Пари НН». Однозначно, даже вопросов нет. Денис — футболист хорошего уровня. Он соответствует любому клубу. Даже если сейчас его вернуть в «Спартак», он будет там играть. Насколько я знаю, если говорить о человеческих и футбольных качествах — это профессионал. Полностью отдаёт себя команде», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в начале января Глушаков покинул «Химки». За подмосковный клуб Денис выступал с октября 2020 года по январь 2023 года. В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.