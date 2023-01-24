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Нападающий «Краснодара» Манелов перешёл в «Арсенал»

Нападающий «Краснодара» Манелов перешёл в «Арсенал»
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Нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов перешёл в тульский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба «быков». Речь идёт об аренде. Форвард проведет остаток сезона в Туле, срок соглашения истекает в июне 2023 года.

Ираклий Манелов – выпускник академии краснодарского клуба. Он провел за основную команду черно-зеленых 25 матчей, в них он забил один гол и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне он принял участи в девяти играх РПЛ. В них он не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что 11 футболистов Российской Премьер-Лиги попали в список самых перспективных молодых игроков мира. Манелов занял восьмое место среди правых вингеров, ориентированных на удар. Его одноклубник Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров.

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