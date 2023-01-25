Функционер Лепсая о Дуарте в «Спартаке»: Алексис — один из лучших защитников Южной Америки
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Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая поделился мнением о трансфере защитника Алексиса Дуарте в московский «Спартак».
«Дуарте — один из лучших молодых защитников всей Южной Америки. Им интересовалась «Бока», причём довольно конкретно и активно, а это подтверждает уровень. Насколько угадал «Спартак» — вопрос. Если они искали перспективного футболиста за небольшие деньги, который может вырасти в большого игрока, то это попадание. Хотя думаю, что Дуарте готов сразу заиграть в основе, тем более что еврокубков нет», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Спартак» объявил о переходе Дуарте из «Серро Портеньо» вчера, 24 января. Контракт между сторонами подписан до 2027 года.
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