Григорян призвал клубы РПЛ уделять больше внимания россиянам, а не легионерам

Известный тренер Александр Григорян считает, что клубам РПЛ стоит уделять больше времени и внимания работе с российскими игроками, а не с легионерами. По его словам, Валерий Карпин в «Ростове» и Игорь Осинькин в «Крыльях Советов» демонстрируют, по какому вектору должны развиваться российские команды в нынешних условиях.

«Сегодня Карпин в «Ростове» и Осинькин в «Крыльях Советов» великолепную проводят работу с россиянами. И стиль игры, и уровень футбола, как они прибавляют, показывают, по какому пути нам надо идти. Но они показывают свой тренерский класс не по убеждению, а по обстоятельствам. Дай возможности этим клубам — тоже будут приезжать бразильцы.

Засеките время, ровно через год ситуация будет такой, что с вас будет спрос. Мы должны надеяться только на себя», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».