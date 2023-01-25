Григорян призвал клубы РПЛ уделять больше внимания россиянам, а не легионерам

Известный тренер Александр Григорян считает, что клубам РПЛ стоит уделять больше времени и внимания работе с российскими игроками, а не с легионерами. По его словам, Валерий Карпин в «Ростове» и Игорь Осинькин в «Крыльях Советов» демонстрируют, по какому вектору должны развиваться российские команды в нынешних условиях.
«Сегодня Карпин в «Ростове» и Осинькин в «Крыльях Советов» великолепную проводят работу с россиянами. И стиль игры, и уровень футбола, как они прибавляют, показывают, по какому пути нам надо идти. Но они показывают свой тренерский класс не по убеждению, а по обстоятельствам. Дай возможности этим клубам — тоже будут приезжать бразильцы.
Засеките время, ровно через год ситуация будет такой, что с вас будет спрос. Мы должны надеяться только на себя», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
- 25 января 2023
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